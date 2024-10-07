Россияне ударили ракетой по Павлограду: что известно об атаке

Есть разрушение, но обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью оккупанты ударили ракетный удар по Павлограду.

О последствиях атаки сообщили в ОВА.

"Поврежденное предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет. По Никополю агрессор ударил из тяжелой артиллерии. Люди целые", — написал Сергей Лысак.

Напомним, российская армия в ночь на 7 октября снова применила против Украины беспилотные летательные аппараты.

В Киев дроны заходили волнами и по разным направлениям. В Хмельницкой области также было громко.

Вытаскивала из-под завалов своего дома окровавленных детей! В Днепре спасли женщину из Павлограда!

Читайте также: