Россияне ударили ракетой по "Пункту незламності" в Константиновке: есть погибшие (фото)

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Пункту незламності" в Константиновке Донецкой области. Три человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"В 01:00 армия РФ обстреляла город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в здание "Пункта незламності", а другая — вблизи него. В результате попадания российской ракеты в Константиновке погибли три человека", — говорится в сообщении.

В частности, под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Временного Яра и с. Опросное Покровского района. Еще двое граждан получили телесные повреждения.

Напомним, российские войска ночью против 24 марта атаковали Сумскую область истребителями Су-35. Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб.

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