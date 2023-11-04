Россияне ударили ракетой по Запорожской области: есть пострадавшие – подробности

Оккупационная армия РФ нанесла ракетный удар по Заречному в Запорожской области. В результате атаки ранены 9 местных жителей – 4 мужчин и 5 женщин. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 126 ударов по 26 городам и селам Запорожской области.

102 артобстрела пришлись по территории Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Луговского, Роботиного, Степного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Также военнослужащие РФ совершили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Ольговскому, Красному, Белогорью, Малой Токмачке, Левадному, Полтавке, Луговскому и Малым Щербакам и обстреляли из РСЗО Степногорск.

По словам Малашко, поступило 43 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, в ночь на субботу, 4 ноября, оккупационная армия РФ атаковала Сумскую область двумя ударными беспилотниками.

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