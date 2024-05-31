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Россияне ударили ракетой в жилой дом в Харькове: что известно сейчас (фото)

Россияне ударили ракетой в жилой дом в Харькове: что известно сейчас (фото)

Последствия ночной атаки в Харькове

Аварийно-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.

В результате ночного удара ВС РФ по Харькову пострадали 25 человек. Горожане слышали, по меньшей мере, пять взрывов в одном из районов.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району города. Одна из ракет попала в жилой дом. На месте работают все экстренные службы.

© Национальная полиция в Харьковской области
Фото: Национальная полиция в Харьковской области

"В результате попадания вражеского боеприпаса в многоэтажный жилой дом погибли мужчина и женщина. Их лица устанавливаются. Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 25 человек, из них 12-летний мальчик и девочка", — говорится в отчете.

Еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.

По словам главы ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, враг применил тактику двойных ударов, чтобы нанести наибольший ущерб. Под завалами могут находиться люди.

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По данным ГСЧС, от взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и торговые объекты. Возникло 5 очагов возгорания по разным адресам на общей площади около 1200 кв. метров.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что ночь для Харькова была очень сложная. Кроме попадания в жилой дом, есть еще одно попадание – в трехэтажное административное здание.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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