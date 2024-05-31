Россияне ударили ракетой в жилой дом в Харькове: что известно сейчас (фото)

В результате ночного удара ВС РФ по Харькову пострадали 25 человек. Горожане слышали, по меньшей мере, пять взрывов в одном из районов.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району города. Одна из ракет попала в жилой дом. На месте работают все экстренные службы.

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

"В результате попадания вражеского боеприпаса в многоэтажный жилой дом погибли мужчина и женщина. Их лица устанавливаются. Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 25 человек, из них 12-летний мальчик и девочка", — говорится в отчете.

Еще один боеприпас попал в землю на территорию гражданского производственного предприятия. В результате обстрела погиб охранник 1959 года рождения. Повреждены производственные помещения.

По словам главы ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, враг применил тактику двойных ударов, чтобы нанести наибольший ущерб. Под завалами могут находиться люди.

По данным ГСЧС, от взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и торговые объекты. Возникло 5 очагов возгорания по разным адресам на общей площади около 1200 кв. метров.

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что ночь для Харькова была очень сложная. Кроме попадания в жилой дом, есть еще одно попадание – в трехэтажное административное здание.

Фото: Олег Синєгубов

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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