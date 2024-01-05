Россияне ударили "Шахедами" по Херсонщине: что известно о "прилетах" и раненых

Враг попал по административному зданию и модульному городку.
Российские войска в ночь на 5 января атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed село Высокое на Херсонщине. В результате атаки пострадали семь человек.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Ночью оккупанты ударили тремя беспилотниками типа Shahed по Высокому Тягинской громады Херсонщины. Враг попал по административному зданию и модульному городку.
В результате атаки 50-летний мужчина получил ранения брюшной полости и печени. Пострадавшего доставили в больницу.
Еще один мужчина в возрасте 43 лет получил ранения спины и плеча. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.
Читайте главные новости дня:
- "Кинжалы" летели по очень важным объектам: эксперт предположил, что хотела РФ уничтожить в Киеве
- Кого из мужчин сейчас выпускают из Украины: пограничники назвали условия
- Электронные повестки в Украине: кому будут "вручать" и что грозит за игнорирование
Пять человек получили контузии и острые реакции на стресс. Среди них – 14-летний подросток.
"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", – обратил внимание Прокудин.
Напомним, оккупанты в ночь на 5 января выпустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Украинские военные уничтожили по меньшей мере 10 вражеских беспилотников в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дроны над Украиной! Новости на 8:00 5 января
Читайте также: