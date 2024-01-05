Россияне ударили "Шахедами" по Херсонщине: что известно о "прилетах" и раненых

Враг попал по административному зданию и модульному городку.

Российские войска в ночь на 5 января атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed село Высокое на Херсонщине. В результате атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ночью оккупанты ударили тремя беспилотниками типа Shahed по Высокому Тягинской громады Херсонщины. Враг попал по административному зданию и модульному городку.

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В результате атаки 50-летний мужчина получил ранения брюшной полости и печени. Пострадавшего доставили в больницу.

Еще один мужчина в возрасте 43 лет получил ранения спины и плеча. Ему предоставили медицинскую помощь на месте.

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Пять человек получили контузии и острые реакции на стресс. Среди них – 14-летний подросток.

"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", – обратил внимание Прокудин.

Напомним, оккупанты в ночь на 5 января выпустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Украинские военные уничтожили по меньшей мере 10 вражеских беспилотников в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

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