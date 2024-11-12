Россияне ударили "Шахедами" по Шостке: в Сумской ОВА сообщили о последствиях

Сегодня, 12 ноября враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества в Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед". В результате атаки отсутствует теплоснабжение в городе Шостка.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Там сейчас работают аварийно-спасательные службы. Последствия атаки уточняются.

"Применяются меры оперативного реагирования для скорейшего возобновления подачи тепла", — добавили в ОВА.

Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Там произошло попадание баллистической ракетии.

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