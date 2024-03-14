Россияне ударили "Шахедами" по телевизионным объектам Харьковщины: в ОВА рассказали подробности

По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 14 марта российская армия совершила массированную атаку с применением "Шахедов" по Харьковщине. Пострадали объекты телевизионной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, пострадавших нет. На части поврежденных объектов продолжаются восстановительные работы.

Последствия атаки / Фото: Олег Синєгубов

"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части продолжаются восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты били артиллерией и минометами по около 15 населенным пунктам Харьковщины. В частности, под удар попали Синьковка, Ивановка, Берестово, Гранов, Стрелка, Борисовка, Волчанские Хутора и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск.

Напомним, ночью против 14 марта российская армия нанесла авиационные и ракетные удары по радиотехническим объектам в Сумской области. Повреждена инфраструктура телерадиовещания.

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