Россияне ударили "Шахедами" по телевизионным объектам Харьковщины: в ОВА рассказали подробности

По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на 14 марта российская армия совершила массированную атаку с применением "Шахедов" по Харьковщине. Пострадали объекты телевизионной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, пострадавших нет. На части поврежденных объектов продолжаются восстановительные работы.
"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области. На части продолжаются восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты били артиллерией и минометами по около 15 населенным пунктам Харьковщины. В частности, под удар попали Синьковка, Ивановка, Берестово, Гранов, Стрелка, Борисовка, Волчанские Хутора и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск.
Напомним, ночью против 14 марта российская армия нанесла авиационные и ракетные удары по радиотехническим объектам в Сумской области. Повреждена инфраструктура телерадиовещания.
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