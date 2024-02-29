Россияне ударили УАБами по селу на Запорожье: есть жертва

Враг атаковал из авиации прифронтовое село.
Российские войска 29 февраля нанесли удар управляемыми авибомбами по селу Юльевка Запорожской области и убили человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Около 13:10 российские оккупанты нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по прифронтовом селе Юльевка Новоалександровской громады Запорожского района.
В результате вражеского удара погиб человек.
"Забрали жизнь невинного человека", — указал Федоров.
Информация о раненых и разрушениях уточняется.
Напомним, российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, убив двух человек и еще одного ранив. Зафиксировано множество повреждений и разрушений.
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