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Россияне ударили УАБами по селу на Запорожье: есть жертва

Россияне ударили УАБами по селу на Запорожье: есть жертва

Российская авиабомба/Иллюстративное фото: Militarnyi

Враг атаковал из авиации прифронтовое село.

Российские войска 29 февраля нанесли удар управляемыми авибомбами по селу Юльевка Запорожской области и убили человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около 13:10 российские оккупанты нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по прифронтовом селе Юльевка Новоалександровской громады Запорожского района.

В результате вражеского удара погиб человек.

"Забрали жизнь невинного человека", — указал Федоров.

Информация о раненых и разрушениях уточняется.

Напомним, российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, убив двух человек и еще одного ранив. Зафиксировано множество повреждений и разрушений.

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