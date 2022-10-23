Россияне удерживают детей из Энергодара в Краснодарском крае – мэр

Оккупанты заявляют, что дети "задерживаются в России на неопределенный срок".
Некоторые родители, недавно отправившие из Энергодара и окрестных сел своих детей в Краснодарский край России, начали получать тревожные сообщения.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Оккупанты поставили их перед фактом, что дети "задерживаются на отдых в России на неопределенный срок", приказали передать теплые вещи, и "успокоили", что дети будут ходить там в школу", — рассказал он.
Дмитрий Орлов отметил, что фактически дети сейчас – заложники террористов.
Напомним, оккупанты незаконно вывезли 46 детей из Херсонского детдома. Россияне назвали это похищение "эвакуацией".
В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации пострадали более 1246 детей.
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