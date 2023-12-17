Россияне уготовили по гражданской инфраструктуре Сумщины, есть погибшая: фото

В результате артобстрела приграничья Сумщины в собственном доме погибла женщина. Начато расследование.

Российские оккупанты 17 декабря ударили из артиллерии по гражданской инфраструктуре Краснополья на Сумщине. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 декабря 2023 около 12:50 враг, по предварительной информации из самоходной артиллерийской установки, обстрелял гражданскую инфраструктуру г. Краснополье Сумской области. Один снаряд оккупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла. Также повреждены дома и транспортные средства", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы Украины в Сумской области.

Обстрел Сумщины 17 декабря / Фото: Офис Генерального прокурора

Обстрел Сумщины 17 декабря / Фото: Офис Генерального прокурора

Обстрел Сумщины 17 декабря / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская общины.

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