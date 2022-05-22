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Россияне угрожали обстрелять гражданское судно у острова Змеиный

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Россияне угрожали обстрелять гражданское судно у острова Змеиный

Остров Змеиный, скриншот с видео/"Мир на изнанку"

Российские захватчики угрожали оружием гражданскому иностранному судну Britta K, совершавшему транзитный переход в территориальных водах Украины – в районе острова Змеиный.

Корабль получил сигнал от россиян с требованием покинуть "российские" территориальные воды.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"21 мая гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) по украинским территориальным водам вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть территориальные воды РФ, иначе будет применено оружие", – говорится в сообщении.

Как считают в ВМС, это подтверждает попытки РФ незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без псевдореферендумов.

Напомним, оккупанты потопили сухогруз под флагом Панамы Helt, поразили танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit, а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкера Namura Queen и Lord Nelson под флагом Панамы.

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