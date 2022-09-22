Россияне украли молоковозы в Николаевской области и возят ими топливо в зону боевых действий

Захватчики также насильственно вывезли людей в глубь оккупированной территории.

Российские оккупанты захватили молоковозы в территориальных общинах Николаевской области и используют их в войне против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Так, россияне молоковозами скрыто подвозят горючее в зону боевых действий.

Кроме того, оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области, чтобы скрыть инженерное оборудование территорий.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Над городом поднялся большой столб дыма.

Карта войны на 21 сентября: россиянам не удается прорвать украинскую линию обороны

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