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Россияне украли молоковозы в Николаевской области и возят ими топливо в зону боевых действий

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Россияне украли молоковозы в Николаевской области и возят ими топливо в зону боевых действий

Фото: Associated Press

Захватчики также насильственно вывезли людей в глубь оккупированной территории.

Российские оккупанты захватили молоковозы в территориальных общинах Николаевской области и используют их в войне против Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Так, россияне молоковозами скрыто подвозят горючее в зону боевых действий.

Кроме того, оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области, чтобы скрыть инженерное оборудование территорий.

Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Над городом поднялся большой столб дыма.

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