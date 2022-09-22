Россияне украли молоковозы в Николаевской области и возят ими топливо в зону боевых действий

Захватчики также насильственно вывезли людей в глубь оккупированной территории.
Российские оккупанты захватили молоковозы в территориальных общинах Николаевской области и используют их в войне против Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.
Так, россияне молоковозами скрыто подвозят горючее в зону боевых действий.
Кроме того, оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области, чтобы скрыть инженерное оборудование территорий.
Напомним, утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Над городом поднялся большой столб дыма.
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