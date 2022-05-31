Россияне украли в Украине полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать "вчерную" – Зеленский

Президент Зеленский предупредил мир об угрозе продовольственного кризиса и даже голода из-за действий России.
Российские оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать на "черном рынке".
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 30 мая.
По его словам, из-за блокирования Россией украинских портов на Черном море и захвата части нашего берега Азовского моря, 22 миллиона тонн зерновых, уже находятся на отечественных складах, не могут отправить на экспорт.
"Это тот объем, который должен выйти на внешний рынок. И блокирование Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", — подчеркнул Зеленский.
Президент предупредил, что эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис — и именно к этому стремится российское руководство.
"Они сознательно создают эту проблему. Чтобы и всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые нужны сейчас нашей экономике. А жителей африканских и азиатских стран российское государство использует просто как разменную монету", – убежден Зеленский.
Он назвал циничными рассказы российских представителей разного уровня о том, что якобы какие-либо санкции не позволяют им нарастить экспорт продовольствия.
"Мол, они хотят не допустить кризиса. Но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут, как всегда.
Во-первых, российская продовольствие санкциями не блокировали. А во-вторых — на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и денег заработать на украденном и сохранить дефицит на легальном рынке", — подытожил глава государства.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию, что российское судно "Матрос Позинич" с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии.
Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что судно "Матрос Позинич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось к Черному морю и было загружено снова.
29 мая CNN сообщило, что российское судно "Матрос Позинич" с краденым украинским зерном во второй раз за месяц прибыло в Сирию.
Читайте также:
- Десятки тысяч тонн: оккупанты в дальнейшем вывозят из Херсонской области в Крым зерновые и овощи
- Оккупанты продолжают воровать зерно: из складов оккупированного Бердянска вагонами вывозят его в Крым
- "Не покупайте украденное": Кулеба о вывезенном из Украины зерне.