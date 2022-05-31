Россияне украли в Украине полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать "вчерную" – Зеленский

Россияне украли в Украине полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать "вчерную" – Зеленский

Президент Зеленский предупредил мир об угрозе продовольственного кризиса и даже голода из-за действий России.

Российские оккупанты украли в Украине уже полмиллиона тонн зерновых и ищут способ его продать на "черном рынке".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 30 мая.

По его словам, из-за блокирования Россией украинских портов на Черном море и захвата части нашего берега Азовского моря, 22 миллиона тонн зерновых, уже находятся на отечественных складах, не могут отправить на экспорт.

"Это тот объем, который должен выйти на внешний рынок. И блокирование Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат, дорожает продовольствие в разных странах. А значит, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых государствах Европы", — подчеркнул Зеленский.

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Президент предупредил, что эта угроза может перерасти в новый миграционный кризис — и именно к этому стремится российское руководство.

"Они сознательно создают эту проблему. Чтобы и всей Европе было сложно. И чтобы Украина не получила миллиарды долларов за свой экспорт. Именно те миллиарды, которые нужны сейчас нашей экономике. А жителей африканских и азиатских стран российское государство использует просто как разменную монету", – убежден Зеленский.

Он назвал циничными рассказы российских представителей разного уровня о том, что якобы какие-либо санкции не позволяют им нарастить экспорт продовольствия.

"Мол, они хотят не допустить кризиса. Но якобы санкции им мешают. Ясно, что они лгут, как всегда.

Во-первых, российская продовольствие санкциями не блокировали. А во-вторых — на нашей захваченной территории российские оккупанты украли уже, как минимум, полмиллиона тонн зерновых и ищут сейчас, как их где-то вчерную продать. Так продать, чтобы и денег заработать на украденном и сохранить дефицит на легальном рынке", — подытожил глава государства.