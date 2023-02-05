Россияне уменьшают корабельную группировку в Черном море из-за мощного шторма

На южном направлении наблюдается высокая активность врага
Российские оккупанты уменьшили корабельную группировку в Черном море из-за сильного шторма.
Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Наблюдается активность противника на южном направлении. Однако информация по социальным сетям не соответствует действительности. Не было никаких летательных объектов врага в Николаевской и Одесской областях. Надо помнить, что Силы обороны также работают в ответ и держат ситуацию под контролем", — пояснила Гуменюк.
По словам спикера, в Черном море сейчас продолжается сильный шторм.
"В Черном море наблюдается чрезвычайно мощный шторм. Ситуация с погодой очень критическая. Это также действует на состояние корабельной группировки противника в Черном море. Россияне критически уменьшили количество корабельной группировки в море. В частности, в открытом море они покинули лишь 5 единиц кораблей обеспечения", – добавила она.
Накануне Гуменюк заявила, что высадка российского десанта на Черноморском побережье маловероятно.
Читайте также: