Россияне уменьшили активность в Покровске: все силы хотят бросить на захват другого города

Покровск / © Getty Images

Темпы продвижения российских войск на Покровском направлении замедлились, но, вероятно, снова возрастут в ближайшие дни.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северной части Мирнограда, что является незначительным достижением оккупантов по сравнению с их достижениями за последние дни.

Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев заявил, что российские войска не стремятся закрепиться в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северной окраине. Окишев отметил, что украинские войска частично восстановили свою логистику к северу от Покровска и доставили боеприпасы в город.

Напомним, Украина уже почти два года сдерживает российское наступление на Покровск и не готова уступать территорию Москве. Но содержание города, когда продолжаются уличные бои, несет большие риски — значительные потери среди украинских военных и техники, что является критическим для страны, которая существенно уступает численности и сталкивается с острой нехваткой личного состава.

Контроль России над Покровском может открыть путь к дальнейшему наступлению на запад — в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.

Аналитики отмечают, что отступление из Покровска могло бы дать украинским войскам новые преимущества, если они смогут удержать позиции рядом до наступления зимы.