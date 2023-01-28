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Россияне уменьшили количество "Калибров" в Черном море: сколько ракет в акватории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне уменьшили количество "Калибров" в Черном море: сколько ракет в акватории

Фото: Associated Press

Российские войска держат два ракетоносителя.

По состоянию на 28 января армия русской Федерации держит в Черном море 12 кораблей и катеров. Их общий залп составляет 12 ракет.

Об этом сообщила во время телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, катеров, но среди них всего две ракетоносители: надводный и подводный. Общий залп "Калибров" на сегодняшний день составляет 12 единиц", — сказала она.

Она также подчеркнула, что в море снова усилился шторм. Именно поэтому оккупанты отправят ракетоносители в пункты базирования.

Напомним, 28 января из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. В частности, мины могут дрейфовать по морскому побережью Одесской области.

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Дата публикации
Просмотры
444
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