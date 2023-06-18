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Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море: сколько среди них "Калибров"

Россияне уменьшили в Черном море количество кораблей на боевом дежурстве — ТСН, новости, 1+1

В Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей.

Россияне уменьшили в Черном море количество кораблей на боевом дежурстве до пяти. Среди них — один ракетоноситель с восемью "Калибрами".

Об этом в Facebook сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 12:00 18.06.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 8 ракет", — говорится в сообщении.

Тем временем в Азовском море находится один вражеский корабль.

"В Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 16 ракет". – добавили в ВМС.

Добавим, что в Черном море начались опасные процессы, среди которых цветение сине-зеленых водорослей, следствием подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
125
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