Россияне уменьшили количество носителей "Калибров" в Черном море: существует ли угроза ударов

Всего в акватории насчитывается 17 российских кораблей.

По состоянию на утро 18 марта в акватории Черного моря уменьшилось количество российских ракетоносителей. Пока известно о трех судах, одно из которых - подводное.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, общий залп вражеских ракет может составлять до 20 "Калибров". Представитель ВСУ предупреждает, что ракетная опасность остается высокой.

В общей сложности на боевом дежурстве находится 17 российских кораблей. Среди них есть четыре больших десантных корабля.

"Погода ухудшается и частичной в связи с этим корабельная группировка уменьшена, частично из-за того, что, очевидно, участники поисковой операции заходят в пункты базирования. Вместе с тем и количество ракетоносителей несколько уменьшилось в течение ночи", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап назвал причины частых воздушных тревог в Украине. По его словам, врагу следует вести разведку позиций ПВО Украины постоянно, а также отслеживать перемещение для нанесения будущих ракетных ударов.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине. Впрочем, частота атак будет зависеть от количества ракет, которые агрессор сможет накопить.

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