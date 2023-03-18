Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне уменьшили количество носителей "Калибров" в Черном море: существует ли угроза ударов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне уменьшили количество носителей "Калибров" в Черном море: существует ли угроза ударов

Фото: Associated Press

Всего в акватории насчитывается 17 российских кораблей.

По состоянию на утро 18 марта в акватории Черного моря уменьшилось количество российских ракетоносителей. Пока известно о трех судах, одно из которых - подводное.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, общий залп вражеских ракет может составлять до 20 "Калибров". Представитель ВСУ предупреждает, что ракетная опасность остается высокой.

В общей сложности на боевом дежурстве находится 17 российских кораблей. Среди них есть четыре больших десантных корабля.

"Погода ухудшается и частичной в связи с этим корабельная группировка уменьшена, частично из-за того, что, очевидно, участники поисковой операции заходят в пункты базирования. Вместе с тем и количество ракетоносителей несколько уменьшилось в течение ночи", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап назвал причины частых воздушных тревог в Украине. По его словам, врагу следует вести разведку позиций ПВО Украины постоянно, а также отслеживать перемещение для нанесения будущих ракетных ударов.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине. Впрочем, частота атак будет зависеть от количества ракет, которые агрессор сможет накопить.

Читайте также:

Готовятся к новым ракетным атакам: Россияне скапливают силы в море

Готовятся к новым ракетным атакам: Россияне скапливают силы в море

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
134
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация