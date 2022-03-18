Россияне уничтожают Изюм, издеваются в Балаклее: Зеленский о ситуации на Харьковщине

Украина пытается организовать гуманитарный коридор в Харьковской области.
Российские оккупанты в Харьковской области пытаются уничтожить город Изюм.
Об этом 18 марта во время своего видеообращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"О ситуации сложной на Харьковщине — уничтожают Изюм, издеваются в Балаклее. Очень сложная ситуация на Харьковщине. Оккупанты не оставляют попыток уничтожить наш город Изюм. Издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать рабочий гуманитарный коридор в эти города и доставить продукты питание, воду, медикаменты", — сказал президент.
Напомним, Зеленский подчеркнул, что война в Украине, которую развязала Россия, обернется для страны-оккупанта болезненным падением, россияне вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, "лихие 90-е".
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