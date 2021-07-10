Россияне уничтожают украинскую культуру на оккупированных территориях — разведка

Политика РФ добрался и к идентичности украинцев.

Россияне создали на украинских временно оккупированных территориях социокультурные фонды и центры, чтобы уничтожить национальную идентичность украинцев.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так по их данным, одним из инструментов «мягкой силы» российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир". "Главай попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрия Козака. Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекту" Русский центр ", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины ", — отмечают в ведомстве.

Разведчики также добавляют, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях.

"Это — искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ", — отмечает разведка.

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