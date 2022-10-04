Россияне уничтожили 150-метровую украинскую телебашню в Луганской области

Год назад, 22 августа, телебашня начала вещание. Радиус распространения сигнала составлял 50 км. Башня снабжала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, башня, расположенная недалеко от линии фронта. Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м.

"Наверное, именно он (флаг — Ред.) и не давал покоя оккупантам, которые на Попаснянском направлении равнялись с землей все", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, в оккупированных городах Луганщины – Северодонецке, Лисичанске и Попасной – российские захватчики только обещают улучшить жизнь. Люди живут без обещанного возобновления централизованного газоснабжения.

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