Россияне уничтожили город: военный рассказал, что происходит в Волчанске

Россияне превратили Волчанск в сплошные руины

Реклама

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться среди развалин города.

Об этом сообщил Роман Коссе, подполковник, руководитель пресс-службы бригады «Форпост».

«Потому что была непогода. Город разрушен. Город не напоминает себя. Центр города вообще сложно найти. То есть была определенная непогода, туманы и россиянам удалось немного продвинуться в самом центре города. Сейчас ситуация стабильная. Тумана нет, сейчас заморозки. То есть погода изменилась, БпЛА могут активнее использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, происходящую на поле боя. Поэтому эти наступления уже прекратились так сказать», — сказал он.

Реклама

По его словам, несмотря на сложные условия, украинские войска удерживают позиции.

Напомним, в Генштабе ВСУ после многочисленных заявлений России по захвату украинских территорий отметили, что Силы обороны продолжают уничтожать врага в Покровске и Волчанске и проводят операции по зачистке отдельных районов населенных пунктов, несмотря на давление со стороны врага.

Украинский информационный ресурс DeepState в своем отчете за 24 декабря зафиксировал только продвижение россиян в Волчанске. На обновленных интерактивных картах проекта южная часть города и поселок Вильча находятся в серой зоне.