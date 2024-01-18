Россияне усилили использование управляемых авиационных бомб на фронте – командир экипажа БПЛА

Российские оккупанты усилили использование управляемых авиационных бомб, а также, вероятно, получили дополнительные партии боеприпасов. Итак, есть предположение, что враг готовится к возобновлению штурмов.

Об этом сказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш "24 канала".

По информации военнослужащего, оккупанты не испытывают проблем с боеприпасами. Вероятно, они получили дополнительные партии ресурсов и готовятся к дальнейшим штурмам.

"Есть ощущение, будто им привезли дополнительный боекомплект. Но не весь взрывается. Есть большая вероятность, по моему мнению, что это те боеприпасы, которые закупили у КНДР. Из-за низкого качества много не взрываются. Но там все равно очень много боеприпасов. Они готовятся к штурмам", – сказал боец.

Также он подтвердил, что россияне используют иранские дроны-камикадзе "Шахеды" для ударов на фронте. Одна из целей – дорогое западное вооружение. Однако пока нет ни одного подтвержденного уничтожения такой техники из-за "Шахед".

Однако были попадания по другим образцам вооружения. Это действительно случалось.

Как он сказал, использование "Шахедов" значительно удешевляет процесс уничтожения западной техники.

"Но пока нет ни одного зарегистрированного инцидента удара "Шахедами" по ценной технике. По другим образцам, к сожалению, были попадания. Это нужно признавать. Также это означает, что Россия может производить "Шахеды" в большом количестве", – подчеркнул военный.

Ранее военнослужащий, эксперт по связи и радиотехнологиям объяснил минусы проекта "Народный дрон".

Между тем, ТСН.ua выяснил, куда делись "байрактары" и где их применяют сейчас.

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