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Россияне усилили минирование у Запорожской АЭС: мэр назвал причину

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне усилили минирование у Запорожской АЭС: мэр назвал причину

Фото из открытых источников

оккупанты боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить.

Оккупационные войска начали минировать не только береговую линию и территорию, но и другие участки вблизи Энергодара.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, враг боится контрнаступления ВСУ.

"Если к этому моменту заминирована была исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок. Они боятся контрнаступления ВСУ и пытаются себя обезопасить", — сказал он.

При этом городской голова добавил, что россияне не держат военную технику в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих деревнях и на атомной станции.

Ранее стало известно, что в октябре 2022 года Вооруженные силы Украины пытались освободить оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре. Впрочем, эта попытка оказалась неудачной.

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Дата публикации
Просмотры
373
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