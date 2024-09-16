Россияне усилили на Донецком направлении артобстрелы и удары дронами: какая там ситуация

В Донецком направлении враг начал больше использовать артиллерию и дроны. Соотношение ударов составляет 10 к 1.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" Рубин.

"За сутки на нашем направлении враг активно проводил штурмовые действия 4 раза с привлечением тяжелой техники, а также малыми пехотными группами, используя мотоциклы и баги разного типа. На это все у нас есть разные средства противодействия. Соотношение изменилось, оно уже не 7 к 1, а 10 к 1. Враг активно привлекает артиллерию и много дронов. Например, за последние сутки враг применил по всем направлениям более 700 вылетов FPV-дронов", — отметил военный.

Он отметил, что тем самым противник наносит большой ущерб личному составу и их логистике.

Напомним, в ISW оценили вероятность, объявит ли Путин еще одну мобилизацию в России.

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