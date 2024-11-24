Россияне усилили наступление на восьми стратегических направлениях: анализ генерала Маломужа

На Кураховское и Покровское направления приходится до 70% всех вражеских атак и ударов.

Российская оккупационная армия начала массированные атаки на восьми стратегических направлениях, поскольку в Кремле была поставлена задача к новому году продвинуться на всех участках фронта, где продолжаются бои.

Об этом говорил в воскресенье, 24 ноября, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, россияне сосредоточили главные усилия в Донецкой области — на Кураховском и Покровском направлениях, на которые приходится до 70% всех вражеских атак и ударов в течение суток. Однако русской армии не удается добиться ощутимых успехов.

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“Ему [врагу] не удается провести активные операции по большим прорывам. Есть только отдельные продвижения. Это, конечно, создает угрозы окружения, особенно для отдельных населенных пунктов. Видим ряд населенных пунктов уже в полуокружении. Но наши бойцы и командиры проводят не только операции по уничтожению больших резервов врага, но и командованием принимаются меры по заданию контрударов”, — отметил Маломуж.

По его мнению, одна из причин безуспешных атак врага — большие потери, понесенные российской армией. В частности, по его словам, на Покровском направлении россияне теряют до 200 военнослужащих ежесуточно, чуть меньше — на Кураховском: до 120 человек были уничтожены накануне.

Николай Маломуж прогнозирует, что россиянам не удастся осуществить запланированное обширное окружение украинских Сил обороны в Покровском секторе.

"Зная эти замыслы, мы все же нейтрализовали такие усилия врага… Где-то отошли, разумеется. Но в любом случае, не дали возможности для клиньев, окружения, создания предпосылок к нанесению ударов по логистике, особенно в районе Кураховского выступления. наносим контрудар”, — сказал он.

По оценке Маломужа, россияне стремятся оттянуть на юг Украины (на Запорожское и Приднепровское направления) украинские силы из Кураховского и Времевского направлений.

"Враг пытается создать там [на юге Украины] ряд ударных групп для продвижения... Это, конечно, Роботино, это ближайшее направление в Запорожье", — отметил он.

Таким образом, считает эксперт, враг стремится не только захватить новые позиции и создать условия для прорывных наступательных операций, но и оттянуть наши огневые средства, чтобы украинские Силы обороны не производили удары по логистике на юге.

Напомним, командующего группировкой российских войск "Юг", воюющей в Украине, генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности. На Северском направлении, за которое отвечал российский генерал, оккупанты за последние месяцы так и не продвинулись вперед, вопреки сообщениям об успехах.

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