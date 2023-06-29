Россияне усилили ночные обстрелы на фронте: Гуменюк объяснила смену тактики оккупантов

Днем противник пытается переустраивать свои позиции и скрываться от контрбатарейной борьбы ВСУ, а ночью активизирует свою боевую работу для того, чтобы иметь максимальный эффект присутствия на фронте.

Об этом во время национального телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы наблюдаем определенную зависимость от времени суток. Они (российские войска, — ред.) действительно усилили ночные обстрелы. Это говорит о том, что днем они пытаются переустраивать свои позиции и скрываться от нашей контрбатарейной борьбы, а ночью — активизируют боевую работу для того, чтобы обладать максимальным эффектом присутствия, максимальное насыщение", — отметила она.

Оккупанты пытаются давить именно ночью для того, чтобы иметь возможность использовать в том числе запрещенные снаряды, которые они применяют как зажигательные снаряды для того, чтобы вызвать максимальный пожар, в том числе, и давя на сельско-хозяйственные мощности региона.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала об атаке по мосту в Чонгаре. По ее словам, это предпосылки для хороших новостей с фронта.

Накануне в Минобороны Британии сообщили, что разрушенные мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии РФ. Ведь автопереправы обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном.

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