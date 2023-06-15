Россияне усилили обстрелы Днепропетровской и Одесской областей: в ВСУ объяснили почему

Армия Российской Федерации в последнее время усилила обстрелы ракетами и беспилотниками Днепропетровской и Одесской областей. Оккупанты считают, что в этих регионах сосредоточены ресурсы украинских Вооруженных сил.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Гуменюк отмечает, что, "по классике понимания развертывания боевых действий", россияне наносят болезненные удары как раз в тыл.

"Если посмотреть на линию фронта, страдая на Запорожском направлении, враг осознает: совершенно очевидно, что Днепропетровщина является таким направлением, где могут располагаться дополнительные силы и резервы для атаки в зоне боевого столкновения. Если посмотреть Херсонщину, ожидая продвижения наших сил на этом направлении"., враг осознает, что вероятнее всего Николаевщина и Одесщина являются ресурсными регионами, которые могут оживить силы на этом направлении", — пояснила она.

По словам Гуменюк, ситуация обостряется еще и потому, что оккупантам страшно, ведь они испытывают давление Сил обороны на себя.

"Ищет (враг — Ред.) способы ослабить силы обороны на тех направлениях, где еще считает возможным", — пояснила она.

Ранее в ВСУ сообщали, что российская оккупационная армия выискивает логистику, помогающую фронту. Впрочем, в то же время россияне попадают именно в гражданскую инфраструктуру.

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