Россияне усилили ракетные атаки по Украине: Зеленский назвал главную цель врага

В результате атак оккупантов есть пострадавшие и жертвы.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки массированных обстрелов РФ подверглись 10 областей. Главная цель врага – это запугать мирное население.

Об этом глава государства написал в социальных сетях.

Также читайте Оккупанты роют подземные города в Мелитопольском районе – мэр объяснил причины

По его словам, в результате атак оккупантов есть пострадавшие и жертвы.

"Каждого, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливое наказание. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдания, которое Россия принесла на нашу землю", — говорится. в сообщении лидера Украины.

Россия нанесла ракетный удар 18 февраля: что известно

Утром 18 февраля Россия нанесла удар по Украине, выпустив ракеты из акватории Черного моря. Две ракеты попали по Хмельницку. Один объект попал в военный объект, второй – по гражданским застройкам. Известно о двух раненых. Один мужчина получил осколочное ранение ноги. В других областях Украины все спокойно.

По информации Воздушных сил, российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты типа "Калибр". Два вражеских объекта уничтожили украинские силы.

Обстрелы регионов за 17 февраля: ракетные удары врага и ответ украинцев

Читайте также: