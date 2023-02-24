Россияне усиливают активность в районе Угледара и атакуют вокруг Бахмута — ISW

Аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что наступление армии России на линии Сватово-Кременная замедлилось из-за потерь. Но вместе с тем оккупанты готовятся снова идти на Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщили в свежем отчете аналитиков ISW.

Отмечается, что 23 февраля российские войска продолжили наземные атаки юго-западнее Донецка в районе Угледара. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали позиции РФ вблизи города, а элементы 155-й морской пехотной бригады в этом районе отказываются воевать из-за недавних неудачных операций.

Аналитики отмечают, что в последнее время российские войска усилили свою активность в районе Угледара. Со ссылкой на британское Министерство обороны Великобритании, ISW пишет, что российские силы в этом районе, возможно, готовятся к очередному наступлению. Российские военный блоггер утверждали, что российские силы ведут бои юго-восточнее Угледара между Павловкой и Никольским.

Также враг продолжает наземные атаки вокруг Бахмута. Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска постепенно продвигаются в восточном, южном и юго-западном секторах Бахмута. В Минобороны России отметили, что на этом участке фронта действуют "добровольцы десантно-штурмовых отрядов" – группа "Вагнера", а также части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии действуют в районе Бахмута, а подразделения как 106-й, так и 76-й воздушно-десантной дивизии действуют вблизи Кременной Луганской области. Эти отчеты вместе свидетельствуют о том, что ни одна из дивизий не развернута как целостное формирование ни в одном районе.

Напомним, Министерство обороны Великобритании отмечает, что российская оккупационная армия готовится к попытке нового наступления на Угледар Донецкой области, где уже понесла тяжелые потери, но для прорыва у врага недостаточно ресурсов.

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