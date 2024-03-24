Россияне усиливают напор в направлении Часового Яра: кадры поражения врага

Украинским защитникам становится все труднее защищать свои позиции.
Боевые столкновения с российскими оккупантами продолжаются вдоль железной дороги к востоку от Часового Яра Донецкой области.
Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады опубликовали кадры поражения противника, пытающегося продвигаться в направлении этого города.
В комментарии к опубликованному видео говорится, что россияне проводят штурмы практически по всей полосе защиты бригады.
"Цель врага очевидна — зайти по хребту во Часовой Яр", — пишут украинские бойцы.
Российские оккупанты пользуются недостаточным количеством средств поражения у украинских защитников и преимуществом в живой силе и технике.
"Ситуация медленно, но уверенно ухудшается", — резюмируют в сообщении.
Напомним, в начале марта российская оккупационная армия совершила "мощный рывок" на Часовой Яр в Донецкой области. Оккупанты рассматривают этот город как ключевой пункт для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.
Читайте также: