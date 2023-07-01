Россияне усиливают новыми подразделениями Запорожское и Херсонское направления – Федоров

Во временно оккупированные Мелитополя в Запорожской области и Геническе на Херсонщине Россия перебрасывает новые подразделения оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Мы не фиксируем выезд оккупантов из Мелитополя. Мы наоборот фиксируем, что прибывают новые подразделения и во временно оккупированный Мелитополь, и в Геническ. После подрыва моста на Чонгаре, враг начал перекидывание своей техники по Арабатской стрелке и местные жители отмечают, что колонны техники идут в сторону Запорожской области", — сказал он.

Федоров также добавил, что в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, враг немного уменьшает свое присутствие, однако говорить о том, что их там совсем нет, пока нельзя.

Напомним, по данным британской разведки, ВСУ пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

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