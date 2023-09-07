Россияне усиливают подразделения, которые обороняются на юге — НГУ

Враг на юге пытается усилиться, перекидывая резервы из других направлений.

Россия перекидывает силы из других направлений для ведения обороны на юге. В частности, речь идет о Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента по планированию применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

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"За счет перегруппировки сил по другим направлениям и резервам усиливает подразделения, ведущие оборонные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях", — сказал Уршалович.

Также он добавил, что, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пытается контратаковать на Бахмутском направлении.

Как сообщал ранее начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, оккупанты на одном из направлений формируют "ударный кулак" для прорыва.

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