Речь идет о школах Крыма, а также учреждениях в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Власти оккупантов намерены увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Так называемый фейковый "руководитель" оккупационной "администрации" Сергей Аксенов в Крыму встретился с региональным руководителем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия милитаризированного объединения в воспитании детей.

"Дети, которые записываются в ДОСААФ, получают военную специальность и имеют приоритет в призыве с наступлением призывного возраста. Фактически это подготовка к призыву с усиленной пропагандистской накачкой ребенка", — сообщили в Центре.

В то же время, в Крыму царит очень напряженная атмосфера, панические настроения все больше усиливаются.

Тем временем в Луганской области не хотят лечить раненых наемников "Вагнера". Большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония.

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