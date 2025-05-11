РФ усиливает выселение украинцев из оккупированных территорий: Андрющенко объяснил цель врага

Петр Андрющенко

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Россияне еще более агрессивно и активнее выселяют украинцев из ВОТ. По окончании майских праздников на оккупированных территориях еще усиливаться компании по проверкам и фильтрациям.

Об этом сказал Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации.

«Они (россияне — ред.) действительно очень агрессивно начали проводить и усиливать политику принуждения наших людей уезжать. Причем им не важно, куда они поедут. Поедут они в Украину, в Европейский Союз или распылятся по территории Российской Федерации.

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Главное для россиян, чтобы они не оставались на оккупированных территориях, потому что такая концентрация украинцев в одном месте. Кремль считает это очень опасным.

«Определенные побеги этого уже видим. На примере Мелитополя. Там запускают программу по ипотечному строительству, которое должно побуждать россиян переезжать не только в Мариуполь, но и в Мелитополь. Таким образом, они стремятся уменьшить популяцию украинцев на ВТО, увеличив популяцию россиян», — завершил Андрющенко.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Зеленского об обмене территориями. Там заявили, что вопрос не будет обсуждаться.