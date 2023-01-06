Россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях и изымают из обращения гривну — Генштаб

В частности, в Луганской области проверяют мобилки.

Российские оккупаны на временно захваченных территориях пытаются утвердить свои порядки, используя при этом репрессивные методы. В частности, они ужесточили рейды по изъятию гривны и проверку мобильных телефонов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в утренней сводке.

В Каховке Херсонской области россияне пытаются запретить обращение украинской гривны. Они совершают рейды торговыми точками. Их владельцам угрожают не только изъятием отовки, но и товара – если найдут украинскую валюту.

Тем временем на Донбассе враг прибегает к усилению оккупационного режима. В Старобельске в Луганской области россияне усиливают административный и контрразведывательный режимы. Они проверяют мобильные местные телефоны.

"Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи", — отмечают в Генштабе.

Кроме того, 1 января в оккупированном Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов начали собирать информацию о гражданах 2006 года рождения для того, чтобы поставить их на военный учет.

Напомним, в Донецкой области россияне осуществляют выдачу паспортов, номерных знаков и удостоверений водителя образцов Российской Федерации. В частности, в Горловке срок выдачи паспортов российского образца сокращен от 30 до 10 суток.

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