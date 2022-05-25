Россияне усиливают свои группировки для наступления на Запорожье, но и так прорвать украинскую оборону не могут

Наши защитники готовятся к новым наступательным действиям со стороны рашистов в Запорожье.
Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов — больше всего сейчас ведут по Орехову, Гуляйполю и ближайших к ним селах, говорится в ТСН.
Украинские подразделения держат оборону и выстаивают в ожесточенных артдуэлях. «Здесь и «Грады», и артиллерия, и минометы, здесь солянка. И самолеты, «Нурсами», и вертолеты поливали здесь», – рассказывают бойцы.
Выжженные села, заминированные поля, ни живой души на улицах – артиллерия в обе стороны здесь работает почти каждый час.
Ребята на наблюдательном пункте до боли в глазах всматриваются в горизонт – в зеленке скрывается вражеская техника. Оккупанты постоянно пытаются проводить атаку разведкой.
«Ну начинается артиллерийский обстрел, такой плотный, а затем они пытаются пойти по бронетехнике, также открывает огонь. Затем открывается огонь с нашей стороны, они уходят. Это такая система. Они пробуют в одном месте, потом в другом месте, да, прощупывают оборону», — рассказывают военные.
Передвигаться здесь нужно быстро, останавливаться нельзя. Здороваются – так же на ходу.
В селе Полтавка фактически нет ни одного уцелевшего здания. Бойцы показывают учебный комплекс, скорее, то, что осталось от него. Еще до войны здесь был интернат для детей из окрестных сел. Теперь – самые руины. Здание разрушено практически полностью, но, несмотря на это, оккупанты продолжают строить по сооружению – с ближайшей посадки, буквально в нескольких километрах отсюда.
На Гуляйпольском направлении сейчас едва ли не горячее всего. Россияне перешли к усиленным артиллерийским обстрелам. Раньше пытались прорваться колоннами, но быстро поняли, что это станет самоубийством. Как доказательство современная БМП с 15 оккупантами наши ребята поджарили одним выстрелом, после этого вражеская колонна убежала: превратиться в пепел оккупанты не захотели. «Сначала бахнул Джавелин, и улетела башня, и катки, и весь боекомплект разлетелся на 150 метров. Вместе с орками, вместе с их оборудованием… И примечательно, что такой БМП-3 находится на вооружении только в РФ, потому что он модернизирован, он с прибором ночного видения, с системой наведения», — говорит боец Дмитрий.
Россияне пытаются усилить свои группировки для наступления в Запорожье со стороны Гуляйполя и Васильевки. Впрочем, наши бойцы говорят: здесь они – не пройдут, сколько бы людей и техники ни привлекали. Все ждут контрнаступления ВСУ. Его украинское командование прогнозирует в течение двух месяцев.
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