Россияне усиливают свои группировки для наступления на Запорожье, но и так прорвать украинскую оборону не могут

Россияне усиливают свои группировки для наступления на Запорожье, но и так прорвать украинскую оборону не могут

Наши защитники готовятся к новым наступательным действиям со стороны рашистов в Запорожье.

Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов — больше всего сейчас ведут по Орехову, Гуляйполю и ближайших к ним селах, говорится в ТСН.

Украинские подразделения держат оборону и выстаивают в ожесточенных артдуэлях. «Здесь и «Грады», и артиллерия, и минометы, здесь солянка. И самолеты, «Нурсами», и вертолеты поливали здесь», – рассказывают бойцы.

Выжженные села, заминированные поля, ни живой души на улицах – артиллерия в обе стороны здесь работает почти каждый час.

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Ребята на наблюдательном пункте до боли в глазах всматриваются в горизонт – в зеленке скрывается вражеская техника. Оккупанты постоянно пытаются проводить атаку разведкой.

«Ну начинается артиллерийский обстрел, такой плотный, а затем они пытаются пойти по бронетехнике, также открывает огонь. Затем открывается огонь с нашей стороны, они уходят. Это такая система. Они пробуют в одном месте, потом в другом месте, да, прощупывают оборону», — рассказывают военные.

Передвигаться здесь нужно быстро, останавливаться нельзя. Здороваются – так же на ходу.

В селе Полтавка фактически нет ни одного уцелевшего здания. Бойцы показывают учебный комплекс, скорее, то, что осталось от него. Еще до войны здесь был интернат для детей из окрестных сел. Теперь – самые руины. Здание разрушено практически полностью, но, несмотря на это, оккупанты продолжают строить по сооружению – с ближайшей посадки, буквально в нескольких километрах отсюда.

На Гуляйпольском направлении сейчас едва ли не горячее всего. Россияне перешли к усиленным артиллерийским обстрелам. Раньше пытались прорваться колоннами, но быстро поняли, что это станет самоубийством. Как доказательство современная БМП с 15 оккупантами наши ребята поджарили одним выстрелом, после этого вражеская колонна убежала: превратиться в пепел оккупанты не захотели. «Сначала бахнул Джавелин, и улетела башня, и катки, и весь боекомплект разлетелся на 150 метров. Вместе с орками, вместе с их оборудованием… И примечательно, что такой БМП-3 находится на вооружении только в РФ, потому что он модернизирован, он с прибором ночного видения, с системой наведения», — говорит боец Дмитрий.

Сейчас позиции на подходах к Гуляйполю защищают сразу несколько подразделений ВСУ. Самая мотивированная – мелитопольская тероборона. Этим ребятам действительно есть, за что драться, их город в оккупации. С родными общаются каждый день. У всех главный вопрос – когда наконец-то наши освободят Мелитополь. «Мы ежедневно успокаиваем – скоро. Ну, скоро это уже три месяца. Хотелось бы, конечно, быстрее, но пока не все получается. Не все зависит от нас. То есть если бы мы могли, мы бы уже. Но, конечно, придем. Обязательно», – убеждают бойцы.

Россияне пытаются усилить свои группировки для наступления в Запорожье со стороны Гуляйполя и Васильевки. Впрочем, наши бойцы говорят: здесь они – не пройдут, сколько бы людей и техники ни привлекали. Все ждут контрнаступления ВСУ. Его украинское командование прогнозирует в течение двух месяцев.

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