Россияне ускоряют наступление: The Hill оценило, сколько территории может потерять Украина

Россия активизирует всю свою мощь, чтобы максимально использовать оставшееся окно возможностей и добиться любых успехов на фронте, пока новое оружие от США для Украины еще не прибыло на поле боя.

Об этом пишет издание The Hill.

В частности, российские войска на прошлой неделе захватили несколько сел на востоке Украины и намерены в ближайшие дни захватить дополнительную территорию. Ракетные удары и удары беспилотников России также становятся все более эффективными, поскольку Украине не хватает оборонительного вооружения для отражения атак.

"Но возможность для России использовать слабость Украины быстро уходит, и у нее остается мало времени, прежде чем американское оружие наполнит поле боя и активизирует украинские силы", — пишет издание.

Как отметил эксперт аналитического центра Брукингского института Майкл О'Хенлон, российские силы могут "ускорить темп и увеличить кровопролитие на 10-20%" в промежутке между объявлением США о новой помощи на прошлой неделе и моментом, когда это оружие поступит в Украину.

Джон Гербст, бывший посол США в Украине, предположил, что Россия может ускорить наступление, учитывая скорость, с которой США направляют свою помощь Украине.

Он отметил, что "это будет достаточно опасный период, пока не поступит большая часть помощи". Однако он добавил, что, по его мнению, самый опасный момент уже пройден, учитывая, что украинцы, со своей стороны, активизировали использование оружия, которое они хранили с осени прошлого года, зная, что его запасы скоро будут пополнены.

"Я думаю, что они потеряют очень небольшую территорию, или вообще не потеряют ее, в следующие две-три-четыре недели", — сказал Хербст.

Ранее в ГУР заявили, что Украина не может выиграть Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

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