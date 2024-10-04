Россияне устанавливают на "лучшие" танки Путина трехэтажную броню, но все бесполезно – Forbes

Опубликованное в Сети видео свидетельствует, что дополнительные меры не помогают вражеским танкам защититься от украинских дронов.

Россияне терпят неудачу в своих последних попытках защитить новейшие танки Т-90М, которые президент РФ Владимир Путин называет лучшими в мире. Это должно стать уроком для производителей танков на Западе.

Об этом сообщает Forbes.

Авторы статьи ссылаются на опубликованное недавно видео, где зафиксировано успешное уничтожение на фронте российского танка Т-90 с "тройной крышей" из дополнительных слоев брони.

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Как заявляют россияне, новейшие танки Т-90М должны быть оснащены системой активной защиты "Арена". Эта система выстреливает управляемые по радару снаряды для сбивания дронов. Однако журналисты отмечают, что систему еще не видели в действии и, может быть, она никогда не появится.

"Между тем танкисты пытаются повысить свои шансы, добавляя дополнительную броню... В последней версии мы видим Т-90М с экраном на крыше, покрытым ДЗ (дополнительной защитой), и дополнительным экраном на крыше для трехслойной защиты. Как показывает последнее видео, дополнительные меры не помогли", – говорится в публикации.

Сообщается, что недавно был замечен еще один Т-90М с установленным на крыше глушителем беспилотников. Но и этот танк был быстро уничтожен с помощью украинского дрона "Баба Яга".

Как указывают авторы статьи, это еще одно свидетельство того, что российские глушители ненадежны и часто бесполезны.

"Даже если на танках будет много глушителей, это не остановит их от уничтожения дронами... Единственный способ для танков выжить в это время – просто не приближаться к зоне действия FPV. Многие сообщения указывают на то, что у россиян теперь есть зона без танков, простирающаяся на шесть миль от линии фронта", – говорится в публикации.

Российский танк Т-90М с дополнительной защитой/Скриншот с видео

Россияне устанавливают на новейшие танки Т-90М трехэтажную броню, но это не помогает

Кстати, как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на 2025 год у России еще есть возможность снимать танки с хранения. Однако в 2026 году у врага уже не останется танков для расконсервации.

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