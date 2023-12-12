Россияне устанавливают на "шахеды" боевые части от таинственной ракеты – Defense Express

По словам эксперта, осколочно-фугасная боевая часть массой 40 кг не совпадает по маркировке ни с одной управляемой ракетой советского или российского производства.

Осколочно-фугасная боевая часть на российском "шахеде" модификации "Герань-К" не совпадает по маркировке ни с одной управляемой ракетой советского или российского производства.

Об этом сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Агентству Defence Express удалось установить, что на российском "шахеде" модификации "Герань-К" стоит боевая часть непонятной конструкции. Агентству известно, что на этой боевой части стоит ракетный индекс маркировки. Более того, этот индекс совпадает с одним из предприятий, которое производит элементы в комплекс "Панцирь-С1", — пояснил Киричевский.

По словам военного эксперта, обломочно-фугасная боевая часть массой 40 кг не совпадает по маркировке ни с одной управляемой ракетой советского или российского производства.

"Возможно, россияне разработали определенный запас боеголовок под какую-то модернизированную установку и сейчас их использовали на дронах-камикадзе. Если агентству Defence Express удалось найти фотографии, то это означает, что иногда у БПЛА возникают какие-то непонятные нюансы с работой. "шахедов" в РФ", — заметил Киричевский.

Ранее сообщалось, что в одном из сбитых российских беспилотников типа Shahed обнаружили батарею, модем и SIM-карту украинского мобильного оператора "Киевстар".

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