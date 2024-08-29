Россияне установили триколор к востоку от Селидово: в Deep State заявили о боях на окраинах

По данным аналитиков, "ситуация сложная и не контролируемая".

Российские войска установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" к востоку от города Селидово.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

"Ка*апская тряпка на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово", – указано в заявлении.

Аналитики также сообщили, что боевые действия продолжаются уже в окрестностях города. По их данным, "ситуация сложная и не контролируемая".

В Deep State также опубликовали карту боевых действий вокруг Селидово. Отметим, что город находится в Покровском районе Донецкой области.

Враг установил свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская"/Фото: Deep State

Карта боевых действий в районе Селидово/Карта: Deep State

Напомним, ранее аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

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