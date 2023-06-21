Россияне устраивают многочисленные штурмы на Донецком направлении и пытаются захватить Марьинку

Оккупанты также создают условия для захвата Авдеевки.

На фоне контрнаступления ВСУ россияне прибегают к многочисленным штурмам, в частности, оккупационные войска пытаются завладеть Марьинкой. Основной целью россиян остается выход на административные границы Донецкой области.

Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Как отметил спикер, оккупанты также создают условия для захвата Авдеевки.

"Это вкладывается в общую стратегию российских войск выйти на административные границы Донецкой области", — говорит спикер.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают удерживать оборонные редуты в районе Марьинки и Марьинском направлении.

"С задачей завладеть взводными опорными пунктами первого эшелона, враг совершал бешеные днем 11 штурмов, ночью 3, но успеха не имел", — добавляют в своде.

ВСУ имеют частичный успех и закрепляются на занятых рубежах, невзирая на оборону врага.

"Вектор наших атак Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное поле – Макаровка", – рассказали военные.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Украинцы-защитники закрепляются на занятых рубежах.

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