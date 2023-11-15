Россияне устроили 81 атаку по Херсонщине: где "прилеты" и какие последствия

Как всегда, захватчики били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Российские войска 81 раз обстреляли Херсонскую область в течение суток 14 ноября, в результате чего были ранены семь человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За предыдущие сутки на Херсонщине оккупанты устроили 81 обстрел, выпустив 571 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, крупнокалиберного пулемета, беспилотников и авиации.

По Херсону захватчики выпустили 18 снарядов.

Вражеские войска попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

учреждение исполнения наказаний в Херсонском районе;

"Пункт незламности" и здание учебного заведения в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", – отметил Прокудин.

К слову, в то же время накануне спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк намекнула на большие успехи ВСУ и проблемы у врага.

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