Россияне устроили артудар по Херсону: попали в троллейбус и убили полицейского (фото)

В результате вражеских обстрелов ранения получили двое пассажиров троллейбуса в возрасте 33 и 57 лет.

Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии утром 19 сентября, попав по троллейбусу и убив сержанта полиции. Ранения получили двое гражданских.

Об этом сообщили глава МВД Украины Игорь Клименко и глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Последствия обстрела Херсона 19 сентября

"Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции. Наши соболезнования семье погибшего полицейского", – говорится в заявлении министра.

Он добавил, что российская артиллерия повредила автобус с пассажирами, в результате чего двое гражданских получили тяжелые ранения. По данным Прокудина, речь идет о двух мужчинах-пассажирах троллейбуса в возрасте 33 и 57 лет. Пострадавших доставили в больницу, где медики обследуют их и оказывают помощь.

Обстрелянный троллейбус в Херсоне/Фото с Телеграмм-каналов

Как отметил глава ОВА, российские войска обстреляли именно троллейбус в Херсоне.

Обстрелянный троллейбус в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Клименко также сообщил, что в результате попадания загорелось складское здание. Спасатели сейчас тушат пожар на площади до 1000 кв.м.

На месте атаки работают все необходимые службы.

Ночная атака по Украине

Напомним, российские оккупанты устроили в ночь на 19 сентября массированную атаку дронами по Украине и выпустили одну ракету "Искандер". Враг выпустил 30 БПЛА, 27 из которых уничтожили силы ПВО. Больше всего досталось Львову, по которому захватчики запустили сразу 18 беспилотников.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощная атака во Львов! Погибший! Масштабный пожар!

Читайте также: