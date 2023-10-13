Россияне устроили авиационный террор на юге: Гуменюк назвала причину

Россияне в последнее время стали чаще использовать в своих атаках авиабомбы. Херсощина страдает больше всего.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"К сожалению, у них было очередное обострение авиационной компоненты. Воспользовавшись погодой, они пытались наверстать то, что потеряли за период штормового предупреждения. 21 КАБ в нашей зоне ответственности враг использовал только за эту ночь, в частности в направлении Одесчины, Черного моря, острова Змеиный. Направление, которое не дает им покоя с позиции противодействия гражданскому судоходству. Они пытаются терроризировать это направление. Но больше всего достается правобережной Херсонщине, где на одно село враг сбрасывал этой ночью по четыре КАБа. Это управляемые авиабомбы мощностью в 500 кг тротилового эквивалента, которые обладают чрезвычайно разрушительной силой. Последствия этих авиаударов еще уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало, будем надеяться, что все остались живы", — сказала она.

По мнению Гуменюк, такой террор оправдывается со стороны врага тем, что нет возможности использовать полноценную артиллерию, у них уменьшается количество боеприпасов, которые они могут использовать в течение суток.

Напомним, в ночь на 4 октября оккупационные войска сбросили на Херсонскую область 10 авиационных бомб.

Представитель Херсонской ОВА Александр Толонников подчеркнул, что в Херсоне и области большие разрушения из-за того, что увеличилось количество авиаударов.

По его словам, сбрасываемые россиянами авиабомбы оставляют яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров.

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