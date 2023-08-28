Россияне устроили "блуждание ракет": Гуменюк назвала тактику врага во время атаки ночью

В море еще остается российский ракетоноситель, так что возможны новые пуски ракет.

Российские оккупанты во время атаки по Украине в ночь на 28 августа запускали ложные цели, устроив "блуждание" своих ракет.

Об этом пресс-секретарю Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам Гуменюк, российские захватчики запускали ложные воздушные цели, и эта тактика уже практиковалась врагом.

Россияне экономят ракеты

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"Они явно пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый дефицит ракет, который испытывают, потому что использование в том количестве, которое они обычно "предлагали" Украине, сейчас не наблюдается", – пояснила представительница ОК "Юг".

Она отметила, что со стороны врага наблюдается более экономичный подход в применении ракет для атак по Украине, но все равно каждая ракета в таком случае представляет угрозу.

Тактика ракетной атаки

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же – с блужданием ракет, попыткой обойти маршруты и возможные места их поражения. Сейчас еще итоги подводятся", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что к утру еще фиксируется активность российской тактической авиации в районе юго-восточных областей.

Возможны новые пуски ракет

В Черном море продолжает дежурство один российский ракетоноситель.

"Именно тот, который был применен во время ракетной атаки, — это фрегат "Адмирал Эссен". Он был снаряжен восемью ракетами, и по меньшей мере половина еще остается в его использовании. Вполне вероятно, что могут быть и повторные пуски", — предупредила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Напомним, в ночь на 28 августа на большинстве территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вероятных пусков ракет "Калибр" из Черного моря.

Сообщалось о работе ПВО на Днепропетровщине, а уже утром стало известно, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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