Россияне устроили массированную атаку по Украине: как прошла ночь в регионах

Ночь на 23 октября в ряде областей Украины прошла с обстрелами. Россияне атаковали города дронами и ракетами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Киевщина: ночью в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. По враждебным целям работали силы ПВО.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала.

Черниговщина: за сутки — 3 обстрела (31 взрыв).

Враг из минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский и Черниговский районы.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и общин. Зафиксировано 23 взрыва.

Вчера в течение дня россияне совершили 5 минометных обстрелов. Зафиксировано 13 взрывов. Обстрелы потерпели Свесская (2 взрыва), Шалыгинская (6 взрывов), Новослободская (2 взрыва) и Краснопольская (3 взрыва) громады. Без последствий.

Запорожская область: в сутки — 177 ударов: враг вел огонь по 24 населенным пунктам области.

153 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Красного, Волшебного, Преображенки, Гуляйпольского, Щербаков, Новодаровки, Степного, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Россияне совершили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Роботино, Белогорью, Пятихаткам, Малым Щербакам и Каменскому, авиационный удар по Орехову, а также обстрелял из РСЗО Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Роботино, Полтавку, Каменское и Пятихатки.

В результате удара по гражданскому сектору поврежден дом. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: вчера днем тяжелая артиллерия захватчиков работала по Никопольщине. Враг накрыл огнем районный центр.

Повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных построек, авто, линия электропередач. Без жертв.

Под утро агрессор направил на область ракету. Ее уничтожили защитники из ПВК "Восток".

Харьковщина: в результате вражеского удара вчера по с. Куриловка Купянского района поврежден частный дом, 2 многоквартирных дома, объект критической инфраструктуры. Ранела женщина 39 лет, госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также вчера враг нанес удар КАБ по с. Ковшаровка Купянского района, повреждено здание профессионально-технического училища и детский сад. Обошлось без пострадавших.

Вчера днем враг из артиллерии обстрелял с. Петропавловка Купянского района.

В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района получил ранение мужчина 81 года, госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Всего за сутки по области: 2 раненых.

Луганщина: удары с неба потерпели Надежда и Невское. Невское и Белогоровку враг обстрелял из минометов и артиллерии.

За сутки противник совершил 131 обстрел (552 снаряда).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 18 обстрелов.

Повреждены жилые дома, ЛЭП, газопровод, 3 гражданских автомобиля, магазин, Кураховская ТЭС.

В Донецкой области за сутки: трое погибших, трое раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Обошлось без пострадавших.

Одесчина: оккупанты ночью атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Наши силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов".

В Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу состава припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали наши пожарные.

Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 73 обстрела (469 снарядов), из них по г. Херсон — 12 обстрелов (46 снарядов). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области.

Под огнем вчера днем оказался Херсон. В городе попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий. За сутки пострадавших нет.

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