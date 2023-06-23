Россияне устроили обстрел Запорожской области: погиб мужчина, есть раненые и существенные разрушения (фото)

Российские оккупанты обстреляли 23 июня несколько населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки погиб мужчина, еще четыре человека ранены.

Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в Сети.

Он отметил, что российские ойска с самого утра атакуют мирное население.

Также читайте Атаки продолжатся: в ГУР назвали цели и тактику российских ракетных ударов

"Три запорожца стали жертвами вооруженного террора в Приморском. Уходя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", — говорится в заявлении главы ОВА.



В то же время попаданием российских снарядов в Воздвижовке разрушены три домовладения. Местный 40-летний мужчина получил ранение средней тяжести.



В результате артиллерийского удара в центре Малой Токмачки погиб 35-летний местный житель.



Захватчики также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Орехову и запрещенными кассетными снарядами – по Преображенке. Повреждены частные дома и многоэтажки. Данных о пострадавших там пока нет.

Оккупанты устроили массированный обстрел Запорожской области 23 июня/Фото: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Напомним, российские войска в ночь на 23 июня запустили по Украине 13 крылатых ракет. Атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Все вражеские цели были уничтожены.

Однако в результате падения обломков сбитых ракет на Хмельнитчине зафиксированы повреждения в частных жилых домах. В частности, там выбиты окна.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.