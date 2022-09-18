Россияне устроили уличные бои с вымышленными диверсантами: ОК "Юг" отреагировало на ситуацию в Херсоне

Таким образом, российские террористы хотели обвинить ВСУ в бездумных уличных боях.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Оккупационные войска прибегают к провокациям: устраивают стрельбу на улицах Херсона и других населенных пунктов, выдают ее за контрдиверсионные меры, пытаясь обвинить Вооруженные Силы Украины в бездумных уличных боях среди мирного населения. Сами же террористические войска обстреливают дома мирных жителей, объекты критической инфраструктуры, в нарушении норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" также отметили, что россияне атаковали украинские позиции двумя вертолетами и обстреляли жилье гражданских.

Напомним, российские оккупанты вечером 17 сентября устроили вооруженную провокацию в Херсоне. На провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что масштабная стрельба в центре Херсона — это еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.

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