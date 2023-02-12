Россияне утром обстреляли Никополь, есть жертвы: первые детали и фото разрушений

Утром 12 февраля войска РФ со ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. Есть погибшая женщина, еще одна пострадала.

Об этом рассказал Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По его данным, в результате обстрела оккупантов погибла 53-летняя женщина.

Предварительно есть и пострадавгая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

"После ночной тишины уже утром агрессор обстрелял Никополь. Стрелял из ствольной артиллерии. В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 февраля, враг трижды за день обстрелял Никопольский район, гатив из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Люди не пострадали. Последствия атак еще выясняются.

Также вечером 11 февраля российские оккупанты обстреляли ракетами Харьков. Попадание зафиксировано в одно из предприятий, где вспыхнул масштабный пожар, ранен. Также оккупанты в субботу обстреливали другие населенные пункты Харьковской области.

Украинские военные вечером 11 февраля уничтожили четыре "шахеда" и "Орлан-10", которым враг хотел атаковать критические объекты инфраструктуры.

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